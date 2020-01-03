Рига, , 16:31 — REGNUM Шесть продуктов из Латвии включены в специальный регистр Европейского Союза, призванный сохранить и защитить особенности традиционной кухни и производства в каждой стране союза сообщило Министерство сельского хозяйства Латвии, пишет портал tvnet.lv.

Достойными включения в регистр ЕС признал sklandrausis — ржаные корзинки с картофельно-морковной начинкой, солёный ржаной хлеб, Царникавских миног, латвийский серый горох, Руцавское белое масло, а также Янов сыр с тмином, который изготавливается к празднику Ивана Купалы.

В данный момент сертификацию готовятся пройти Салацгривская минога и Чёрный Рижский бальзам. Главная цель европейского регистра поддержать качество и особенности местного производства. На данный момент в общий список включено 59 продуктов из разных стран ЕС с указанием 656 мест их происхождения и 702 географических названий, где эти продукты традиционно производятся.