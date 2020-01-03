Киев, , 14:17 — REGNUM О планируемом плавном повышении в будущем пенсионного возраста заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (относится к фракции «Слуга народа» — ред.) в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 2 января.

Об этом чиновница рассказала в связи с поднятием темы о дефиците бюджета пенсионного фонда и вопросом о том, как с этим бороться. Глава профильного комитета отметила, что предполагается запуск программы «Вторая пенсия». Данная программа, как пояснила чиновница, предполагает обязательное «откладывание» будущим пенсионером той суммы, которую он пожелает, отметив, что это может быть и 0%, «а работодатель за свой счет докладывает по формуле «сколько откладывает человек +1% от зарплаты», — пояснила Третьякова.

Но вместе с тем, чиновница отметила, что государству необходимо идти «на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года», отметила Третьякова добавив, что «это не вопрос сегодняшнего дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближе к концу 2019 года на Украине выяснилось, что дефицит в государственном бюджете страны образовался выше запланированного уровня.

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