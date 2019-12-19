Киев, , 12:50 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой блокировать расходы до конца года, чтобы в итоге выйти на запланированный объем дефицита госбюджета.

Об этом говорится в поручении правительства, которое сегодня, 19 декабря, публикуют украинские СМИ.

Согласно источнику, речь идет о блокировании так называемых «незащищенных расходов» — расходов развития, на ремонт и строительство и т.д.

«Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)», — говорится в документе.

Депутат Рады Владимир Арьев утверждает, что нынешнее правительство «талантливо умудрилось» создать дыру в госбюджете в 40 млрд гривен (порядка $1,6 млрд). Он обращает внимание, что такой дефицит возник при беспрецедентных заимствованиях в бюджет через механизм государственных облигаций (ОВГЗ).

«Так выглядит провал. Если коротко, имеем следующее. В этом году через ОВГЗ правительство одолжило почти 200 млрд гривен, 4 млрд долларов и 200 млн евро. То есть всего более 300 млрд гривен… Это, кстати, существенно укрепило гривну… и ужаснуло финансистов, которые понимают последствия такого курса для украинских производителей-экспортеров и экономики в целом… Но как при этих невероятных займах умудрились создать дыру в бюджете в 40 млрд гривен? Нет денег и нет слов», — отмечает депутат.

Он констатирует провал «молодого правительства» Гончарука, отмечая, что нынешний кабмин Украины так и не смог «спуститься с небес на землю» и вместо воздушных замков начать проводить реформы в реальных условиях.