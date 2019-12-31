Симферополь, , 16:30 — REGNUM На Крымском полуострове необходимо решить острую проблему утилизации и переработки отходов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Другим нерешённым вопросом является утилизация и переработка отходов. Несмотря на социальную остроту, никто не хочет иметь по соседству мусороперерабатывающий завод, этот вопрос придётся решать, и чем раньше, тем лучше», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году крымским муниципалитетам выделят из бюджета республики около 600 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Помимо этого, власти полуострова хотят привлекать к ответственности не только людей, которые образовывают свалки, но и должностных лиц, ответственных за их уборку.

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