Симферополь, , 15:25 — REGNUM Проблема водоснабжения крымского полуострова требует пересмотра подхода к бездумному наращиванию туристического потока, это одна из важнейших задач республики на 2020 год. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря высказал директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Из важнейших нерешённых до сегодняшнего дня проблем надо отметить водообеспечение полуострова. До настоящего времени из-за благоприятных погодных условий с дефицитом воды сталкивались только северные и отчасти восточные районы Крыма, однако рано или поздно этот вопрос встанет в полный рост. А для этого нужна соответствующая подготовка уже сейчас, в которую входит не только вопрос накопления воды, но и обновление сетей водоснабжения и, вероятно, пересмотр подхода на бездумное наращивание туристического потока, тем более, что качество сервиса зачастую в Крыму пока оставляет желать лучшего», — отметил Александр Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Крым посетили более семи миллионов туристов, что на 10% больше, чем в 2018 году.