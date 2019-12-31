Москва, , 09:44 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил «иго» ростовщиков и прогнозирует ухудшение ситуации с микрозаймами.

«Докатились! Нашим гражданам приходится брать микрозаймы, чтобы накрыть новогодний стол и купить подарки. По предварительным прогнозам, во второй декаде этого месяца россияне оформят в микрофинансовых организациях займов на 18 млрд рублей. Всего же в декабре будет выдано более 3,2 млрд займов в размере 34 млрд рублей», — отметил Зюганов.

Он также напомнил, что долги населения перед банками составляют около 17,5 трлн.

«Дальше будет только хуже. Иго ростовщиков над Россией станет все более тяжким и может привести к кредитному кризису, который вполне может перерасти в политический дефолт. Нужно в корне менять ситуацию», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в III квартале 2019 года доля «плохих» заёмщиков снизилась. Так, индекс кредитного здоровья заемщиков (bad rate) опустился с 15,22% до 14,96%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).