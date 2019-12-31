Волгоград, 31 декабря 2019, 09:45 — REGNUM Поддержку Фонда развития промышленности получили в 2019 году пять предприятий Волгоградской области. В общей сложности они взяли 353,2 млн рублей льготных займов. В начале 2020 года кредит ФРП на льготных условиях возьмёт ещё одна компания — Волгоградский электрометаллургический комбинат, сообщает пресс-служба правительства региона.
Льготные заёмные средства позволяют предприятиям реализовывать различные инвестпроекты, в том числе те, которые включены в программу импортозамещения. За четыре года работы фонда одобрены 13 проектов общей стоимостью более 7,7 млрд рублей.
С 2014 года в Волгоградской области открыто 65 современных производств, освоено более 182 миллиардов рублей инвестиций.