Волгоград, , 09:45 — REGNUM Поддержку Фонда развития промышленности получили в 2019 году пять предприятий Волгоградской области. В общей сложности они взяли 353,2 млн рублей льготных займов. В начале 2020 года кредит ФРП на льготных условиях возьмёт ещё одна компания — Волгоградский электрометаллургический комбинат, сообщает пресс-служба правительства региона.

Льготные заёмные средства позволяют предприятиям реализовывать различные инвестпроекты, в том числе те, которые включены в программу импортозамещения. За четыре года работы фонда одобрены 13 проектов общей стоимостью более 7,7 млрд рублей.

«Волгоградская область активно использует возможности федеральных и региональных институтов развития для модернизации действующих и создания новых промышленных производств. Мы выстроили системную работу с федеральным ФРП, создали аналогичную региональную площадку. Профинансированы уже 11 проектов, сумма выданных займов составила 972,73 млн рублей. Средства направлены на развитие конкурентоспособных производств», — рассказал заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

С 2014 года в Волгоградской области открыто 65 современных производств, освоено более 182 миллиардов рублей инвестиций.