Вашингтон, 31 декабря 2019, 06:58 — REGNUM Санкции США против строительства «Северного потока — 2» — несвоевременные и не помешают достроить газопровод. Об этом говорится в статье на сайте издания.
По мнению авторов статьи, санкции — слишком слабы и не помешают завершить строительство газопровода.
Ранее сообщалось, что Швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод «Северный поток — 2» в связи с американскими санкциями.
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