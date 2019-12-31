Вашингтон, , 06:58 — REGNUM Санкции США против строительства «Северного потока — 2» — несвоевременные и не помешают достроить газопровод. Об этом говорится в статье на сайте издания.

«Сделанные на прошлой неделе объявления из Белого дома о приказе иностранным компаниям, строящим газопровод из России в Германию, прекратить работу, возможно, опоздали на год», — говорится в статье.

По мнению авторов статьи, санкции — слишком слабы и не помешают завершить строительство газопровода.

Ранее сообщалось, что Швейцарская компания Allseas отказалась достраивать газопровод «Северный поток — 2» в связи с американскими санкциями.

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