Минск, , 19:19 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 30 декабря обсудили вопросы поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как отмечается, стороны «обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Республику Беларусь». Подробностей обсуждения в пресс-релизе не приводится.

Сообщается также, что Путин и Лукашенко «обменялись тёплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года».

Как передавало ИА REGNUM, в ходе состоявшихся в декабре переговоров в Сочи и Санкт-Петербурге белорусская делегация не смогла добиться от российской стороны поставок газа по ценам Смоленской области, но договорилась о закупке 24 млн тонн российской нефти по льготным ценам.

Пакет документов об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства Белоруссии и России не был подписан. Вместо запланированных торжеств по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства Путин и Лукашенко ограничились поздравительными телеграммами.