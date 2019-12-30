Пекин, , 17:50 — REGNUM Документы по первому этапу торговой сделки с Вашингтоном будут подписаны между США и Китаем в конце недели, пишет 30 декабря South China Morning Post.

В связи с этим представители Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ едут в Штаты по приглашению из Вашингтона. Делегация вылетает в американскую столицу 4 января 2020 г.

Напомним, Пекин и Вашингтон в середине декабря договорились о заключении торгового соглашения. Договор будет бессрочным.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о достижении соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином