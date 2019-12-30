Сеул, , 16:04 — REGNUM В 2020 году в государственным служащим в Южной Корее увеличат заработную плату на 2,8%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства управления персоналом.

По их словам, данное решение было принято на заседании правительства страны 30 декабря.

Отмечается, что в рамках плана, подготовленного в 2017 году, заработная плата военных будет увеличена на 33,3%. В связи с этим, размер заработной платы военных увеличится с 405 700 вон (~$350) до 540 900 вон (~$466).

Кроме того, сотрудникам иммиграционной службы, а также представителям морской полиции будет выплачиваться ежемесячные премии в размере 50 тыс. вон (~$43).Премия за риск также увеличена с 50 тыс. вон (~$43) до 60 тыс. вон (~$52).

Также премии будут выплачиваться представителям правоохранительных органов, работающим с оружием и боеприпасами, а также представителям министерства юстиций.