Москва, , 01:15 — REGNUM Центробанк РФ в 2020 году будет снижать показатель ключевой ставки, чтобы обеспечить тем самым рост популярности ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«К концу 2020 года ключевая ставка Центробанка РФ может составлять 5,5%. Инфляция по году составит 3,5−4%. Главным фактором для решений Центрального Банка России по ставке будут данные по инфляции и динамика роста потребительских цен. Ставки по вкладам в результате продолжения смягчения кредитно-денежной политики в среднем составят 4,5−5,5%. Ставки по кредитам будут снижаться медленнее, чем по депозитам. Ипотечные кредиты по итогам года могут подешеветь в среднем до 8,5−9%», — предполагает Деев.

Он напоминает, что развитие ипотечного кредитования — часть национального проекта «Жилье и городская среда». В связи с этим ЦБ будет поэтапное снижать ставки, чтобы количество выданных ипотечных кредитов населению росло.

«В 2020 году целевым показателем проекта должно стать снижение ипотечного кредита до 8,7%, а количество кредитов составит 1,57 млн. ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии. Сейчас самый оптимальный размер ставки по ипотечному кредиту составляет 8,2−8,7%», — считает Деев.

При этом, он уточняет, что такие ставки, скорее всего, будут возможны в отношении совместных программ банков с застройщиками.