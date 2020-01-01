Москва, , 03:04 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, который освобождает от уплаты подоходного налога суммы, полученные студентами, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о материальной помощи студентам и аспирантам — то есть, о стипендии, которую они получают. Ранее студенты были обязаны уплачивать подоходный налог с полученных средств. Теперь, если их стипендия не превышает 4 тыс. рублей, то обучающиеся смогут не уплачивать доход с нее.

Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие нормы направлены на то, чтобы устранить правовую несправедливость в отношении «наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов — тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся».