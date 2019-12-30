Махачкала, , 11:51 — REGNUM Впервые на Северном Кавказе прямой регулярный авиарейс открыт в Саудовскую Аравию. Накануне, 29 декабря, из аэропорта Махачкалы в Медину и Мекку отправились 248 паломников из регионов СКФО и других городов России, чтобы выполнить обряды умра — малого мусульманского паломничества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что новое направление по маршруту Махачкала — Джидда открыто благодаря соглашению, достигнутому между авиакомпанией Utair и хадж-компанией «Марва-тур». Рейсы будут выполняться раз в две недели, время в пути займет 3,5 часа.

Умра — это малое паломничество, связанное с посещением священных для мусульман земель. В отличие от большого хаджа, который выполняется в определенный месяц года, малый хадж может совершаться на протяжении всего года.

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