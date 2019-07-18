Махачкала, , 16:23 — REGNUM

Дагестан вновь получил самую большую в России квоту на совершение паломничества (хаджа) в Саудовскую Аравию. Отправиться по святым для мусульман местам в 2019 году смогут 10 тыс. жителей республики, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе регионального министерства по национальной политике.

Напомним, квота для паломников из России на совершение хаджа в 2019 году, как и годом ранее, составила 20,5 тыс. человек.

«В Дагестане проводится работа по доведению до паломников информации по общественно-политической и санитарно-эпидемиологической обстановке в Королевстве Саудовская Аравия и транзитных государствах. Практически во всех городах и районах республики организованы встречи с будущими паломниками в целях разъяснения этикета совершения хаджа», — рассказал в ходе пресс-конференции по вопросам организации хадж-кампании глава миннаца Энрик Муслимов.

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Паломники будут обеспечены памятками с информацией по совершению обрядов хаджа, а также обеспечению санитарной безопасности и профилактики ввоза в Дагестан инфекционных заболеваний.

Добраться до Саудовской Аравии, как и в предыдущие несколько лет, паломники смогут только с помощью авиарейсов. Отказ от наземных перевозок объясняется нестабильной обстановкой на территориях стран транзитного маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году святую для мусульман землю в Саудовской Аравии посетили более 14 тыс. дагестанцев, при том, что квота на республику составляла 8,6 тыс. мест. Позже, с учетом наличия большого количества желающих, региону было выделено дополнительно ещё около 1 тыс. мест. Остальные жители Дагестана, а это более 4 тыс. человек, выехали в хадж из других субъектов РФ.

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