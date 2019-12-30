Кемерово, 30 декабря 2019, 10:55 — REGNUM На конец января 2020 года кемеровский арбитраж назначил заседание ещё по одному банкротному иску к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», которое находится в дивизионе металлургической группы «Мечел». При этом в конце декабря 2019 года ООО «Вега Инструментс» отозвало иск с аналогичными требованиями, на очереди — претензии новокузнецкого ООО «СМЦ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Компания «Вега Инструментс», перед которой имелся долг в размере почти 780 тыс. рублей, отозвала свои претензии и производство по этому заявлению было прекращено. Теперь на очереди заявление ООО «СМЦ». Его рассмотрят 21 января 2020 года. Заявитель просит о введении наблюдения и назначении временным управляющим Людмилы Грошиной.
Напомним, компания работает в Кемеровской области с 1993 года. За первые 25 лет ею было добыто 316 млн тонн угля. В активе общества — четыре угольных разреза, три шахты, несколько обогатительных фабрик и сопутствующие мощности. Запасы угля в активах ПАО на начало 2019 года составляли порядка 1,8 млрд тонн. Банкротные претензии к ПАО появились в сентябре 2019 года, иски подали сразу несколько компаний. С этого момента кредиторы в деле меняются — кто-то отказывается от претензий, кто-то, наоборот, подаёт схожие иски. Например, в октябре в дело вступило московское ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу «При академии горных наук». Основанием стал долг в размере 1,67 млн рублей, но в конце ноября истец от требований отказался.