Кемерово, , 10:55 — REGNUM На конец января 2020 года кемеровский арбитраж назначил заседание ещё по одному банкротному иску к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», которое находится в дивизионе металлургической группы «Мечел». При этом в конце декабря 2019 года ООО «Вега Инструментс» отозвало иск с аналогичными требованиями, на очереди — претензии новокузнецкого ООО «СМЦ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания «Вега Инструментс», перед которой имелся долг в размере почти 780 тыс. рублей, отозвала свои претензии и производство по этому заявлению было прекращено. Теперь на очереди заявление ООО «СМЦ». Его рассмотрят 21 января 2020 года. Заявитель просит о введении наблюдения и назначении временным управляющим Людмилы Грошиной.

«Заявление мотивировано наличием просроченной более трёх месяцев и превышающей триста тысяч рублей задолженности в размере 3 756 594,7 руб., из которых 190 654,64 руб. задолженности, подтверждённой вступившим 06.04.2019 года в законную силу решением от 05.03.2019 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27−1566/2019; 3 565 940,06 руб. задолженности, подтвержденной решением от 04.07.2019 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27−8001/2019», — отмечается в материалах дела.

Напомним, компания работает в Кемеровской области с 1993 года. За первые 25 лет ею было добыто 316 млн тонн угля. В активе общества — четыре угольных разреза, три шахты, несколько обогатительных фабрик и сопутствующие мощности. Запасы угля в активах ПАО на начало 2019 года составляли порядка 1,8 млрд тонн. Банкротные претензии к ПАО появились в сентябре 2019 года, иски подали сразу несколько компаний. С этого момента кредиторы в деле меняются — кто-то отказывается от претензий, кто-то, наоборот, подаёт схожие иски. Например, в октябре в дело вступило московское ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу «При академии горных наук». Основанием стал долг в размере 1,67 млн рублей, но в конце ноября истец от требований отказался.

Крупная угольная компания Кузбасса получила банкротный иск