Сеул, , 10:55 — REGNUM В 2019 году Южная Корея может сохранить первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на аналитическое агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в период с января по ноябрь текущего года объём судостроения Южной Кореи составил 7,12 млн CGT, что составляет 36% от мирового объёма судостроения.

За ней следуют Китай с показателем 7,08 млн CGT (35%), Япония (2,57 млн CGT, 13%) и Италия (1,14 млн CGT, 6%).

Известно, что в 2015 и 2016 годах Южная Корея занимала третье место после Китая и Японии, в 2017 году поднялась на вторую позицию, а 2018 году удалось занять первое место, обойдя Китай.

CGT — регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.