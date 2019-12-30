Москва, , 10:04 — REGNUM Президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин выступил в поддержку отмены НДФЛ для малоимущих.

«Во-первых, это помогло бы немного сгладить достаточно неприятный и стыдный факт: в России более 18 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Во-вторых, несколько улучшило бы их жизни. В третьих, это стало бы реальным доказательством того, что власть работает для преодоления бедности в стране», — заявил он.

Сергей Катырин не видит причин, по которым бизнес был бы против такого шага власти. «Если говорить, например, о малом предпринимательстве, особенно в регионах, где этот бизнес весьма небогат, то он был бы только рад, что его работники станут иметь больше дохода, потому что сам он нередко просто не имеет возможности платить больше», — сказал глава ТПП РФ.

Сейчас надо просто определиться с этим вопросом, считает Сергей Катырин, а уже потом решать, как сделать так, чтобы не было нарушений и ловкачества, снижения, например, зарплат на размер отмененного налога на доходы физических лиц и так далее.

Что же касается опасений относительно размера выпадающих доходов из-за отмены НДФЛ, то глава ТПП РФ отмечает, что надо посмотреть, каковы они, эти выпадающие доходы, на фоне заметно выросших для бизнеса и населения налогов и платежей хотя бы в уже уходящем 2019 году.

«Борьба с бедностью стоит некоторых затрат. Я — «за», — заключил Сергей Катырин.