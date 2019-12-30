Москва, , 09:30 — REGNUM Каждый третий автолюбитель в России может себе позволить покупку нового автомобиля. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат», проведенного совместно с издательством «За рулем».

Онлайн-опрос проводилось с 19 по 24 декабря. При этом в нем поучаствовало порядка 2000 человек. Респондентам был задан вопрос: «Как экономическая ситуация в стране повлияет на ваше решение приобрести автомобиль?». Свыше 67% опрошенных ответили, что не смогут позволить себе купить новое транспортное средство. Из этого числа респондентов более половины планируют передвигаться на уже приобретенном ранее автомобиле. А вот 12,5% автолюбителей и вовсе, возможно, продадут свою машину.

Стоит отметить, что покупку нового авто стоимостью до 1,5 млн рублей могут позволить себе свыше 15% опрошенных. А вот 7,9% респондентов могут потратиться на машину премиум-класса.

«Сегодня, чтобы поменять имеющийся автомобиль на аналогичный новый, надо очень много доплатить. Допустим, если в 2013 году человек купил машину за 1,5 млн рублей, то сейчас он сможет продать ее за 1 млн, а такой же новый автомобиль стоит уже 3 млн. Получается, теперь вместо своей «5 — 6-летки» надо три цены отдать за новую. И человек начинает думать, то ли продолжить эксплуатировать старую машину, ведь она еще ездит при хорошем уходе, то ли надо в три раза больше денег отдать за такую же новую», — сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Напомним, по итогам ноября 2019 года в нашей стране было продано на 6,4% меньше новых легковушек, чем в ноябре прошлого года.

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