Чебоксары, , 08:35 — REGNUM 31 декабря в чувашское ГУП «Фармация» должны быть поставлены два автомобиля отечественного производителя по программе «Трейд ин». Соответствующее извещение о закупке опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Проводятся две закупки у единственного поставщика, приобретаются легковые автомобили «с учётом программы «Трейд-Ин Автоваз». Начальная цена договоров составляет соответственно 556,9 тыс. рублей и 437,5 тыс. рублей (в том числе НДС 20%), предметами договоров являются новые машины Lada Largus (универсал) и Lada Granta (лифтбек).

На закупку предусмотрены собственные средства компании. Срок поставки товара — 31 декабря.

Автомобили приобретаются «для нужд» ГУП «Фармация» министерства здравоохранения Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для администрации Яльчикского района планируют купить машину за 735 тыс. рублей. Это должен быть седан, так при другом типе кузова открывание багажника «вызовет переохлаждение, и, как следствие, заболевание водителя и пассажира». Цвет машины не определён, но известно, что он должен быть «тёмным».

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