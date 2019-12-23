Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В Чувашии для администрации одного из сельских районов планируют купить машину за 735 тыс. рублей. Это должен быть седан, так при другом типе кузова открывание багажника «вызовет переохлаждение, и, как следствие, заболевание водителя и пассажира». Цвет машины не определён, но известно, что он должен быть «тёмным». Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация Яльчикского района. Начальная стоимость контракта составляет 735 090 рублей, данные средства предусмотрены в бюджете района.

В документации отмечается, что это должен быть седан, так как «при открывании двери багажного отделения в автомобилях с кузовом другого типа будет происходить охлаждение салона, в зимнее время года резкое изменение температурного режима в салоне вызовет переохлаждение, и, как следствие, заболевание водителя и пассажира».

«Цвет кузова: преимущественных темных тонов, по согласованию с заказчиком. Автотранспортное средство предполагается для эксплуатации в сельской местности. Тёмный цвет автомобиля является универсальным относительно предполагаемых целей эксплуатации», — отмечается в техническом задании.

В числе требований — наличие не менее двух креплений для детских сидений ISOFIX, системы ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочной системы тормозов (ABS), электронной системы распределения тормозных усилий (EBD), а также систем вспомогательного торможения (BAS), электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения и противобуксовочной системы (TCS). Также должна быть «лёгкая тонировка стёкол», аудиосистема, кондиционер.

Напомним, в 2018 году консолидированный бюджет района по доходам исполнен в сумме 395 млн рублей, что на 4,5% меньше уровня 2017 года. Объем поступлений собственных (налоговых и неналоговых) доходов составил 88,5 млн рублей, что на 6 млн рублей (или на 7,6%) больше, чем было в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было размещено извещение о закупке для автобазы администрации главы Чувашии пяти новых легковых автомобилей — чёрных седанов мощностью 180 лошадиных сил, стоимость каждого — около 1,8 млн рублей.

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