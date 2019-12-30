Казань, , 02:57 — REGNUM На еженедельном совещании выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров отметил, что сельское население не только убывает, но и стареет, отметив, что это негативно влияет на кадры в агросекторе. В республике из 6 тыс. уехавших жителей села в 2018 году 3 тыс. человек — сотрудники агропромышленного комплекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зяббаров уточнил, что на сегодня из 900 тыс. сельчан 67 тыс. человек работают на сельскохозяйственном производстве. При этом 10,3 тыс. из них — это специалисты и руководители. Агрокомплекс Татарии на 82% обеспечен зоотехниками, на 84% агрономами, на 89% ветврачами, на 95% инженерами и на 95% экономистами. Между тем в растениеводстве потребность в кадрах составляет 7% или 855 человек, в животноводстве — 6% (872 человека).

Министр отметил, что молодёжи до 30 лет в селе за последние три года было трудоустроено около 10%, а доля работников, которые уже могли бы выйти на пенсию, выросла на 4%.

«Сельское население не только сокращается, но и стареет», — заявил Марат Зяббаров, добавив, что после выпуска детей из экспериментальных аграрных классов в десяти школах, будет сделана статистика, «сколько из них выбрали аграрную профессию».

Министр также попросил руководителей сельхозорганизаций быть активнее в вопросе направления молодых людей на целевое обучение.

Напомним, ранее Рустам Минниханов заявил, что на село привлекать кадры нужно достойной зарплатой, которая на сегодня таковой не является.