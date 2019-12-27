Казань, , 20:46 — REGNUM Достойный уровень оплаты труда является одним из ключевых факторов привлечения кадров в сельскохозяйственную отрасль. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Вузы и ссузы ежегодно выпускают до 2 тыс. профильных специалистов, но мало кто из них возвращается в село. В АПК самая низкая зарплата среди всех отраслей», — констатировал Минниханов.

По его мнению, нужно разрабатывать подходы для решения этой проблемы. В этой связи необходимо вести работу с главами районов и сельхозпредприятиями. Также он добавил, что на селе часть выплат происходит в натуральной форме и не учитывается в общем балансе.

«Размер и своевременность заработной платы — это очень важно. По всем этим вопросам необходимо системно вести работу», — заключил Минниханов.

По словам главы минсельхоза Марата Зяббарова, в республике 2 аграрных высших и 18 средне-специальных учебных заведений. Два вуза ежегодно выпускают 1,1 тыс. специалистов в области сельского хозяйства, однако число выпускников не соответствует числу закрепляемых на селе профессионалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госсовета Татарии Марат Ахметов, еще будучи в должности главы минсельхоза Татарии, говорил, что в республике наблюдается снижение численности сельчан и их активности. За 20 лет потери составили свыше 100 тыс. человек. На начало 2019 года на селе живут 900 тыс. жителей при общей численности региона 3,898 млн человек.

Минниханов же высказывал мнение, что молодёжь на село можно привлечь развитой социальной инфраструктурой и созданием рабочих мест с достойной зарплатой. В уходящем году было реализовано более 40 программ, которые направлены на развитие села. Минниханов уточнил, что программы касались школ, детских садов, сельских клубов, дорог, уличного освещения и водоснабжения.