Ашхабад, , 17:52 — REGNUM Руководство Марыйской области Туркмении в очередной раз обязало работников бюджетной сферы и сотрудников государственных предприятий сдать деньги на покупку велосипедов, передает «Азатлык».

По словам местных жителей, педагогов и работников сферы водоснабжения заставляют сдавать по 20 манатов (355 рублей), врачей — по 40 манатов (710 рублей), сотрудников предприятий газодобывающей и газотранспортной сферы — по 30 манатов (530 рублей), железнодорожников — по 10 манатов (175 рублей).

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Также марыйские бюджетники отмечают, что им никто не объясняет целей приобретения велосипедов, не уточняет дату возможного проведения очередного массового велопробега, а также не отвечает на вопрос о том, что произошло с велосипедами, на которые они систематически сдают деньги вот уже на протяжении нескольких лет.

Кроме того, жители региона жалуются на то, что ежемесячно с их зарплат удерживают не менее 100 манатов (1 770 рублей) на различные нужды и мероприятия. При этом большой проблемой остается почти полное отсутствие возможности вовремя снять зарплату с банковской карты — из-за того, что в области работает лишь несколько банкоматов.

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