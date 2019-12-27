Москва, , 14:05 — REGNUM Российские производители и потребители минеральных удобрений сделали очередной шаг для выполнения поручения Президента по удвоению экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году.

В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1 процента, сказал президент Владимир Путин на заседании Госсовета, посвящённом аграрной политике государства. Помимо того, что по целому ряду основных товарных позиций Россия уже перешагнула планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности, агроэкспорт по итогам года может превысить 24 миллиарда долларов.

«К 2024 году мы ставим перед собой задачу выйти на 45 миллиардов долларов. Это вполне реализуемая задача», — отметил глава государства.

Главный вклад в динамику отрасли внесли в этом году рекордные сборы ряда сельхозкультур и второй по масштабам в постсоветской истории урожай зерна.). Выросло и качество продукции аграриев: валовый урожай пшеницы 3-го класса стал самым большим с 2008 года, а доля продовольственного зерна достигла почти 80%.

Озимый сев в этом году также стал рекордным — уже засеяны более 18 млн га. Полным ходом идет подготовка к весне: накопленные ресурсы минеральных удобрений с учетом переходящих остатков превысили в этом году 3,5 млн тонн. Это примерно на 14% больше, чем годом ранее.

Импульс для роста

«Увеличение спроса на минеральные удобрения — следствие хорошего урожая прошлого года и благоприятной экспортной конъюнктуры на рынках продовольствия, — уверен президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей А. Гурьев. — Минеральные удобрения доказывают свою эффективность в виде роста выручки и рентабельности сельхозпредприятий, поэтому при наличии финансовых ресурсов аграрии готовы и далее увеличивать применение современных средств для повышения объема и качества урожая», — поясняет Гурьев.

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов также не раз подчеркивал, что что только систематическое внесение минеральных удобрений позволяет увеличить валовые сборы сельскохозяйственных культур и повысить продуктивность почв.

По инициативе Минсельхоза России разрабатываются дополнительные механизмы поддержки аграриев в целях увеличения использования удобрений. По словам Директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли РФ Александра Орлова, стабильному росту поставок минеральных удобрений в немалой степени способствует тесная кооперация между производителями удобрений и аграриями в рамках соглашения, которое было впервые подписано более 10 лет назад.

Новое соглашение о взаимодействии Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и Агропромышленный союз России (Росагропромсоюз) подписали на этой неделе во исполнение поручения премьер-министра Дмитрия Медведева. Помимо обеспечения российских аграриев минеральными удобрениями, новое соглашение направлено на эффективное применение удобрений в программах мелиорации и повышения плодородия почв, а также в рамках создания и внедрения «Зеленого стандарта» отечественной экологически чистой сельхозпродукции.

Цены высокого доступа

Андрей Гурьев подчеркивает, что внутренний рынок остается приоритетом для отрасли. «За последние 20 лет производство минеральных удобрений в России выросло практически вдвое, а поставки на внутренний рынок — в три раза. При этом, данные Росстата свидетельствуют о том, что сейчас цена на большинство видов удобрений ниже максимальных цен 2015 года. Вряд ли в России найдется еще один такой пример сдерживания цен», говорит Гурьев.

Стоит отметить, что вопрос доступности этой продукции для внутреннего рынка находится и под контролем ФАС России. Руководитель службы Игорь Артемьев не раз подчеркивал важность организации торгов минеральными удобрениями через биржевой механизм.

Новое соглашение между производителями удобрений и аграриями предусматривает развитие биржевой торговли в качестве дополнительного инструмента взаимодействия производителей и потребителей. Итоги торгов будут также использоваться для формирования объективных биржевых индикаторов стоимости основных марок продукции.

Чем чище, тем лучше

Новое соглашение касается также и «Зеленого стандарта» отечественной экологически чистой сельхозпродукции, в основе которого — применение высококлассных российских минеральных удобрений.

По мнению Андрея Гурьева, выращивание сельхозпродукции на самых экологически безопасных фосфорсодержащих удобрениях в мире — дополнительное конкурентное преимущество российских аграриев на глобальных рынках. Особенно это важно в условиях усиливающейся в последнее время мировой тенденции о заботе о здоровье населения и принятом в ЕС историческом решении по ограничению оборота удобрений с высоким содержанием тяжелых и токсичных металлов. Производство и экспорт экологически чистой продукции, безопасной для здоровья людей и окружающей среды, не только укрепит позиции на глобальных рынках продовольствия, но и повысит международную репутацию России.

Стратегия в эпоху изменений

«Агропромышленные рынки, к которым относится и рынок минеральных удобрений, составляют сегодня основу всего национального рынка. Три года назад наша страна впервые в новейшей истории стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и продолжает удерживать этот статус. Сейчас доля зерна в российском экспорте снижается, но при этом есть заметный рост по другим сегментам», говорил в своем интервью министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Основы этого роста были заложены в 2004 году, когда крупнейшие российские производители удобрений, объективно заинтересованные в развитии устойчивого спроса со стороны сельхозпредприятий, объединили свои усилия в рамках «Ассоциации производителей удобрений» — предшественницы современной РАПУ. Ее президентом стал Андрей Григорьевич Гурьев, занимающий сегодня пост заместителя председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» — крупнейшего поставщика минеральных удобрений аграриям нашей страны, на счету которого каждая третья тонна удобрений, внесенных в российскую почву. На сегодняшний день «ФосАгро» — единственная из крупных отраслевых компаний, растущих быстрее рынка.

«Несмотря на существенные затраты капитального характера, участники «Ассоциации производителей удобрений» определили развитие российского рынка как критически важную задачу в реализации стратегических планов развития экономики страны. Только за последние пять лет производители удобрений инвестировали в новые производства с применением наилучших доступных технологий свыше 700 млрд рублей. И в ближайшие пять лет инвестиции будут не меньше», прогнозирует президент РАПУ Андрей А. Гурьев.

Например, в 2019 году «ФосАгро» начала строительство нового современного завода по выпуску удобрений в Ленинградской области стоимостью почти 26 млрд рублей. «ЕвроХим» запускает два завода по выпуску аммиака и калийных удобрений в Ленинградской области и Пермском крае соответственно, «Уралкалий» реализует капиталоемкий проект по строительству двух калийных рудников. Большинство производителей минеральных удобрений развивают собственные региональные сети, где, помимо приобретения комплексных систем питания растений, аграрии могут приобрести сельхозтехнику, средства защиты растений, получить консультации по правильному внесению удобрений, управлению урожайностью и качеством выращиваемой продукции.

Курс на партнерство

«Мы и дальше будем работать над повышением продуктивности российского сельского хозяйства для удвоения экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году, — говорит Андрей Гурьев. — Но не стоит забывать и про задачи отрасли — за этот период производители минеральных удобрений должны нарастить экспорт своей продукции в полтора раза. Соблюдение интересов всех сторон и эффективное выполнение целей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, поставленных Президентом РФ, невозможно без конструктивного партнерства между производителями удобрений, российскими аграриями, Минсельхозом и Минпромторгом. Как видно из результатов, партнерский формат взаимодействия наглядно демонстрирует эффективность. Предприятия отрасли минеральных удобрений к продолжению этого партнерства готовы».

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