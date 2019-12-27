Биробиджан, , 10:07 — REGNUM Еврейская автономная область получила из федерального бюджета почти 310 млн рублей. Депутаты Законодательного Собрания внесли корректировку в областной бюджет 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе Заксобрания.

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Деньги распределили следующим образом: 182 млн рублей пойдут на выплату заработной платы бюджетникам, 128 млн рублей отдадут на исполнение судебных решений по искам к ЕАО.

Получение федеральной дотации стало возможной благодаря договорённостям врио губернатора ЕОА Ростислава Гольдштейна.

Как сообщало ИА REGNUM, закредитованность жителей ЕАО — одна из самых высоких в стране. По уровню заработных плат регион находится на 34 месте в стране, со средней зарплатой в 32,7 тыс. рублей.