Биробиджан, , 05:19 — REGNUM Закредитованность населения Еврейской автономной области является одной из самых высоких в стране, так, в среднем, каждый житель ЕАО должен кредитным организациям 208 тысяч рублей.

Читайте также: ЕАО могут включить в число регионов с низкой обеспеченностью бюджета

По данным рейтинга закредитованности населения, жители России должны банкам 47% своей годовой зарплаты. Уровень закредитованности населения в ЕАО составил 47,9%. В среднем жители автономии должны банкам 208 тыс. рублей — это на 33,3 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Также, по данным РИА Рейтинг, по уровню заработных плат ЕАО находится на 34 месте в стране, показывая среднюю медианную зарплату в размере 32,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, регион могут включить в число субъектов с низкой обеспеченностью бюджета.