Москва, , 09:34 — REGNUM Котировки нефти 26 декабря продолжили подъем и обновили максимумы середины сентября в районе $66,80 за баррель, которые расположены всего на несколько пунктов выше отмеченных в конце прошлой недели локальных вершин, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Другими словами, в этой зоне нефть марки Brent сформировала двойную вершину, и для прорыва этого сопротивления рынку может потребоваться дополнительный толчок, если покупатели не продолжат действовать по инерции.

Изначально рынок отыгрывал масштабное сокращение запасов сырой нефти. Также общий оптимизм поддерживают ожидания подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР, которое запланировано на январь.

Этот фактор остается главной движущей силой, которая сейчас толкает котировки в северном направлении наряду с другими рисковыми активами.

Также рост цен ускорился благодаря активизации торгов за счет возвращения на площадки американских инвесторов после празднования Рождества в католическом мире.

Не исключено, что сегодня, 27 декабря, нефть марки Brent продолжит подъем и протестирует зону $66,80, если отчет минэнерго США отразит не менее впечатляющее падение запасов, чем данные API.

Но также присутствует риск того, что под конец дня рынок настигнет фиксация прибыли на низких торговых оборотах, которые восстановятся уже после празднования Нового года», — полагает эксперт.

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