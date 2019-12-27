Иваново, , 09:26 — REGNUM Банк России направил в Арбитражный суд Ивановской области иск к ивановскому АКБ «Кранбанк», сообщает ИА REGNUM 27 декабря со ссылкой на информацию картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление Центральный банк РФ (Главное Управление по Центральному Федеральному округу отделение по Ивановской области) направил 24 декабря, суть иска пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года, в связи с тем, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. С 23 декабря госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» приступило к выплатам вкладчикам «Кранбанка» — через «Сбербанк». Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков. За три дня было выплачено около 56% вкладов.

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