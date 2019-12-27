Москва, , 07:07 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил очередной необычный иск. Среди заявителей — Всероссийский центральный исполнительный комитет российской социалистической федеративной советской республики (ВЦИК РСФСР) и две россиянки, а ответчики — Минтруда РФ, Центробанк РФ и Пенсионный фонд России. Иск пока не принят к производству и суть спора неизвестна, но ранее одна из заявительниц уже отметилась в делах, в которых выдвигала претензии к правительствам Италии, Великобритании, Германии, лично Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, разным органам власти, включая ЦБ РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к трём ведомствам от ВЦИК РСФСР, Татьяны Барышевой и Натальи Жестовой поступил в суд 25 декабря 2019 года. Суть дела пока неизвестна, оно не принято судом. Но в 2017 году и Жестова, и Барышева выступали третьими лицами в иске некой «Общины коренных народов Руси Московского региона» к МВД РФ и правительству РФ. В иске, который был позднее возвращён, заявитель требовал признать ничтожным постановление «правительства РСФСР от 19.12.1991 №52 «О прекращении деятельности Министерства внутренних дел СССР на территории РСФСР», а также «взыскать государственную пошлину с ответчика, как лица, имеющего задолженность перед СССР и Российской Империи по налогам» и «оказать содействие в сборе доказательств, которые невозможно собрать истцу в связи с ограничением, установленным законодательством РФ и действием (бездействием) ответчика». В принятии иска отказали и сообщили заявителю, что отказ «препятствует повторному обращению в суд с такими заявлениями к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям».

До этого, в 2013—2014 годах Барышева выступала истцом в интересах гражданина Латушкина в иске «об оспаривании решений, действий, бездействий, постановления ААМ №243 974 от 01.10.2013 г. Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, государственное казённое учреждение города Москвы «Организатор перевозок». В этом деле поражает воображение состав ответчиков, в числе которых оказались правительства Италии, Великобритании, Германии, лично Дмитрий Медведев, Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Центробанк РФ, МВД РФ, межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации и другие ведомства. А в качестве третьих лиц — Михаил Горбачев, Эдвард Сноуден и другие не менее известные лица, а также ООН. Этот иск был возвращён заявителю, который после этого год пытался обжаловать возврат, но неудачно.

Также в 2013 году Латушкин и Барышева пытались судиться с рядом ведомств и лично Владимиром Путиным, оспаривая не только порядок прохода в здания судов, но и указ главы государства об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ, и положение о паспорте гражданина. Этот иск был возвращён заявителям.

Напомним, в ноябре 2019 года в арбитраж столицы уже поступало одно заявление, среди истцов по которому был ВЦИК РСФСР, а ответчиком дума Москвы и мэр Сергей Собянин. Заявитель требовал признать незаконным использование наименования «Москва» регионом, которым руководит Собянин, а также оспаривал права на некое жилое помещение. Иск вернули истцу.

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