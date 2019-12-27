Анадырь, , 04:31 — REGNUM Власти Чукотки утвердили программу ремонта региональных дорог на 2020 год, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован капитальный ремонт автотрассы «Билибино-Кепервеем», протяженностью 2 км, в Анадыре отремонтируют 1,5 км дорог, в том числе и «Объездную ГМ ТЭЦ».

В 2019 году обновили более 12 км автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России отремонтировали почти 14 тыс. км региональных и местных дорог.