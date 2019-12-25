Москва, , 17:51 — REGNUM В 2019 г. в стране отремонтировали в три раза больше дорог, чем в прошлом году, заявил 25 декабря российский президент Владимир Путин на заседании по нацпроектам.

Всего по стране отремонтировали за год почти 14 тысяч километров региональных и местных дорог.

Путин «Это почти в три раза больше, чем в прошлом году».

Напомним, ремонт дорог в России предусмотрен национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте ранее в этом сюжете: Для оценки ремонта дорог в России заработало мобильное приложение