Москва, 25 декабря 2019, 17:51 — REGNUM В 2019 г. в стране отремонтировали в три раза больше дорог, чем в прошлом году, заявил 25 декабря российский президент Владимир Путин на заседании по нацпроектам.
Всего по стране отремонтировали за год почти 14 тысяч километров региональных и местных дорог.
Напомним, ремонт дорог в России предусмотрен национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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