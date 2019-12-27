Хабаровск, , 03:00 — REGNUM Счётная палата России выявила системные недостатки в работе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые препятствуют поставленной президентом РФ Владимиром Путиным общенациональной задачи выхода всех дальневосточных регионов на уровень выше среднероссийского по ключевым показателям и по качеству жизни людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы коллегии СП РФ.

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Аудитор СП РФ Светлана Орлова, выступая на коллегии палаты с итогами оценки выполнения госпрограмм, реализуемых на территории ДФО.

СП РФ выявила, что ответственные за организацию управления развитием ДФО ведомства — Минвостокразвития РФ и Минэкономразвития РФ — и регионы Дальнего Востока не в полном объёме сформировали систему стратегического планирования. В стратегических документах «верхнего уровня» они не установили этапы и сроки выхода ДФО на опережающие темпы развития, не определили механизмы сокращения существующего развития в социально-экономических показателях.

Светлана Орлова отметила также, что правительство РФ не утвердило Стратегию социально-экономического развития ДФО. Минэкономразвития должно было завершить ее разработку в декабре 2018 года.

Светлана Орлова «А Национальная программа по развитию ДФО, над которой работает Минвостокразвития, пока не входит в состав документов стратегического планирования. Это не позволяет выйти на новое качество управления развитием макрорегиона».

На развитие ДФО направлены Нацпрограмма и 28 «отраслевых» программ, в которых разрабатываются специальные «дальневосточные» разделы. Утвержденное финансирование на все 29 программ — 2,3 трлн рублей на 2018 — 2021 годы. Из них 1,3 трлн — федеральные средства. При этом, как отметила аудитор СП РФ, показатели спецразделов лишь опосредованно влияют на экономическую обстановку и качество жизни в ДФО.

Светлана Орлова «Госпрограмма «Развитие здравоохранения» не устанавливает цели и показатели деятельности ФОМС в ДФО, объём его расходов по макрорегиону не отражен».

При этом аудитор подчеркнула, что опросы эффективного использования средств ФОМС для неработающего населения в отдельных регионах ДФО, таких, как Бурятия, Забайкалье, ЕАО, имеют очень большое значение. В этих регионах сохраняется очень напряженная ситуация, поскольку там доля средств страхования для неработающего населения всего 10%-12% расходов их консолидированных бюджетов.

Уделила внимание Светлана Орлова и широко разрекламированный льготной дальневосточной ипотеке под 2% годовых. Напомним, именно с этим инструментом полпред президента в ДФО Юрий Трутнев связал прекращение оттока населения и улучшение демографической ситуации.

Светлана Орлова «Задача президента РФ по субсидированию в ДФО ставок по ипотеке до 2% с 2019 года пока решается в рамках непрограммных расходов без увязки с достижением целей какой-либо из госпрограмм».

Как следует из доклада, повышение качества жизни в ДФО напрямую связано с достижением в макрорегионе национальных целей развития страны. Однако отраслевые и территориальные разрезы планов по достижению национальных целей ещё не согласованы. Исходя из данных Минвостокразвития, в национальных проектах 48 из 174 ключевых показателей для субъектов Дальнего Востока уже заложены со значительным отставанием от среднероссийского уровня, планируемого к 2024 году.

Аудитор отметила, что госпрограммы так и не позволили сформировать достаточную для интенсивного развития Дальнего Востока инфраструктуру. Например, подавляющее большинство пунктов пропусков через госграницу не отвечают современным требованиям. Это не позволяет развивать существующий потенциал приграничных регионов.

Светлана Орлова «Все озвученные факторы вместе сильно влияют на динамику инвестиций в ДФО. В 2018 году динамика инвестиций в ДФО была даже чуть ниже среднероссийской. Также мы отмечаем риски срыва выполнения к 2025 году поручения президента России по выходу регионов Дальнего Востока на опережающие показатели соцразвития, поскольку концентрация инвестиций в сферы образования, здравоохранения, соцуслуг по итогам 2018 года ниже среднероссийской».

В Минвостокразвития с выводами СП РФ согласились. Министр по развитию ДФО Александр Козлов ожидаемо пообещал начать серьёзную работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, за время деятельности Минвостокразвития ситуация на Дальнем Востоке не только не улучшилась — по многим ключевым показателям она ухудшилась. Растёт отток населения, растёт смертность, растёт безработица. Дальневосточники создали петицию с требованием упразднить Минвостокразвития и прекратить, наконец, их «развивать». Петиция актуальна до сих пор.