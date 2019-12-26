Брянск, 26 декабря 2019, 16:32 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз видит основную проблему для сельхозпроизводителей региона в реализации продукции. Об этом он рассказал журналистам перед заседанием Госсовета, посвящённого аграрной политике.
По словам главы региона, рынки всё более наполняются. Так, Россия не имеет проблем с производством картофеля — Брянская область лидер по этому показателю, в регионе производят 15% от общего количества этого корнеплода.
Экспорт брянской сельхозпродукции в 2018 году составил 87 млн долларов США. В 2019 году региональные власти рассчитывают получить около 200 млн долларов США.