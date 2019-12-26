Москва, , 16:18 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил упростить доступ сельхозтоваропроизводетелей к банковским кредитам.

«Есть механизмы государственной поддержки для экспортеров сельхозпродукции, это система льготного кредитования. Но, по мнению наших коллег в регионах, для некоторых направлений условия получения таких кредитов надо смягчить», — заявил Неверов в ходе заседания Госсовета.

Он заострил внимание на ряде моментов.

«Если вы берете условно, там, на рубль кредита, вы должны взять обязательство на 4 рубля обеспечить поставки продукции на экспорт. Если вы взяли 10 млн кредита, то на 40 млн вы должны взять обязательство обеспечить экспортную поставку. Но если произошел какой-то сбой, то соответственно этот кредит уже считается нельготным, ставка другая, и соответственно другие уже на санкции к тому, кто брал кредит», — отметил парламентарий.

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