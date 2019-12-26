Кампала, , 15:01 — REGNUM Сальдо торгового баланса Уганды сократилось на 921 миллион долларов США из-за ухудшения торговых отношений с соседними странами. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра финансов Уганды.

По информации журналистов издания, Матиа Касайя также обвинил в сложившейся ситуации нетарифные барьеры в некоторых государствах-членах Восточноафрикансого сообщества (ВАС), особенно в Танзании и Руанде.

«Сальдо торгового баланса с ВАС заметно уменьшилось в 2018 финансовом году по сравнению с 2017/18 финансовым годом в основном из-за существования нетарифных барьеров в некоторых государствах — особенно в Танзании, временного закрытия границы между Угандой и Руандой и сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции, такой как фасоль и кукуруза, в страны региона», — заявил он.

Согласно отчету об эффективности внешней торговли Уганды за 2018/2019 год, положительное сальдо торгового баланса Уганды с соседними странами-членами ВАС сократилось с 932 млн долларов США в 2017/2018 году до 11 млн долларов США в финансовом году, закончившемся 30 июня 2019 года.

Напомним, что в Восточноафриканское сообщество входят Танзания, Кения, Уганда, Южный Судан, Руанда и Бурунди.