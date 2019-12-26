Москва, , 11:56 — REGNUM В Госдуме с пониманием отнеслись к решению президента Украины Владимира Зеленского запретить поставки электроэнергии из России.

«Украина готовится к электрическому реверсу. Новых генерирующих мощностей нет вообще, построенные до незалежности — безвозвратно ветшают. Либо будет дорогое электричество «по реверсу» из ЕС (у богатых свои причуды). Либо скоро обойдутся без электричества», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Парламентарий сомневается, что Украине вообще понадобится электричество.

«Впрочем, зачем оно — при тающем населении и исчезающей промышленности», — написал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам. В пресс-службе главы государства отметили, что правительство страны имеет право снимать этот запрет для предотвращения чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины.