Москва, , 06:15 — REGNUM Последствия загрязнения нефти из трубопровода «Дружба» будут полностью устранены до середины 2020 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК, опубликованном 26 декабря.

По словам министра, российской стороне удалось значительно уменьшить количество загрязненной нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в пробах нефти, которая поставлялась по трубопроводу «Дружба», была обнаружена хлорорганика. Поступление нефти было временно остановлено.

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