Москва, , 23:34 — REGNUM Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба». Соответствующее заявление Токарев сделал журналистам сегодня, 25 декабря, перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры по углублению интеграции России и Белоруссии идут довольно трудно. Москва и Минск до сих пор не могут согласовать позиции по газу и нефти. Лукашенко постоянно обостряет переговоры, делая провокационные заявления.

Так, Лукашенко заявил, что в случае, если Белоруссия и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок. Среди таких альтернативных путей рассматриваются реверсные поставки из Евросоюза силами трубопровода «Дружба».

Токарев заявил, что угрозы Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» являются политическими.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений, потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал Токарев.