Ижевск, , 21:28 — REGNUM В Удмуртии планируется реорганизовать станцию скорой медицинской помощи минздрава республики путём присоединения ГКУ «Республикаснкий медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», которое также находится в ведении минздрава региона. Сооответствующий документ опубликован на портале правительства республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Документ подписан премьер-министром Ярославом Семёновым. В течение двух месяцев необходимо внести проект распоряжения, который регламентирует штатную численность учреждений, подведомственных минздраву Удмуртии.

Финансирование станции скорой помощи будет осуществляться из средств ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования), бюджета Удмуртии, лимитов, доведённых до министерства здравоохранения, а также за счёт средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный контрольный комитет Удмуртии (ГКК), проанализировав жалобы пациентов и проверив законность получения и использования средств от приносящей доход деятельности с 2016 года по настоящее время в медицинских учреждениях Ижевска, Сарапула, Глазова и Балезинского района, установил, что общая сумма полученных от платных медуслуг доходов в 2018 году составила 2,7 млрд рублей. А темпы роста рынка платных медицинских услуг в Удмуртии превысили общероссийские.

Глава ГКК Борис Сарнаев констатировал, что ситуация критическая, она никогда не была хорошей, но она и не улучшается, что вызывает напряжение в обществе.

«Платная медицина — это один из индикаторов того, насколько эффективно работает страховая медицина. В любой больнице, где оплачиваются платные услуги, очередь в кассу не потому, что у людей много денег, ведь они несут последние, а потому, что они не могут получить медуслуги в государственных клиниках», — отмечал Сарнаев.

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