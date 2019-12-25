Москва, , 21:15 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он очень надеется, что к концу 2020 года удастся решить все вопросы, связанные с реализацией «регуляторной гильотины». Об этом Путин заявил сегодня, 25 декабря, на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа контрольно-надзорной деятельности, которая и получила неофициальное название «регуляторной гильотины», предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

Правительство России готовит законопроекты, которые станут базой для этой реформы. Ожидается, что новая система регулирования бизнеса вступит в силу с 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что в рамках процесса осуществления «регуляторной гильотины» в начале декабря 2019 года Министерство юстиции подготовило постановление об отмене более 3,7 тыс. актов времен Советского Союза.

«Активно действуем в направлении реализации по так называемой «регуляторной гильотине». Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить», — пообещал президент представителям крупного бизнеса.