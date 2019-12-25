Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM Нижегородская область до конца 2020 года будет в полном объеме обеспечена необходимым числом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, выступая с отчётом по итогам уходящего года, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Никитин уточнил, что в 2019 году в область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. 11 таких комплексов распределены в районные больницы, 12 комплексов являются специализированными.

На территории региона появились семь новых ФАПов.

В следующем году будет построено ещё два фельдшерско-акушерских пункта, что полностью обеспечит потребности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне новый ФАП открыли в Воскресенском районе. Он будет обслуживать 500 жителей деревни Галибиха и близлежащих населенных пунктов. По словам главы района Николая Горячева, таких событий в районе не случалось «минимум лет тридцать».