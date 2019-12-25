Волгоград, , 16:45 — REGNUM Победителями федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» в 2019 году стали 10 организаций Волгоградской области. В числе лидеров как крупные предприятия, так и представители малого и среднего бизнеса, участвующие в программе импортозамещения, сообщили 25 декабря в пресс-службе правительства региона.

Высшую награду всероссийского конкурса — диплом лауреата с «золотым» логотипом — получили шесть организаций: ОАО «Волжский абразивный завод», ООО «Интесмо», ООО «Производственное предприятие Конвейт», ООО НПО «Броня», ООО «ВГЗ «Родос» и ОАО «Еланский маслосыркомбинат».

Звания дипломантов и «серебряный логотип» заслужили ООО «Волгоградский завод весоизмерительной техники», Волжский научно-технический комплекс ФГБОУВО «ВГТУ», ОАО «ЕПК «Волжский» и ООО «Бриз».

Еланский маслосыркомбинат получает высшую награду «100 лучших товаров России» третий год подряд.