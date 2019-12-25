Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM По итогам ноября 2019 года на автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге было выпущено на 17% меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

В общей сложности перечисленные автозаводы Санкт-Петербурга произвели за отчетный период 30,1 тыс. новых легковушек. Это самый плохой результат за последние три года.

Стоит отметить, что общее снижение производства машин на трёх автопредприятиях составило 2%. Всего за одиннадцать месяцев с конвейера петербургских заводов сошли 337,8 тыс. новых автомобилей.

Вероятно, что такое снижение в ноябре связано с ожиданием производителями увеличения ставок по утилизационному сбору, которое намечено на начало 2020 года. Следствием этого станет повышение стоимости автомобилей.

Таким образом, дилеры не ждут большого наплыва покупателей в начале следующего года.

Напомним, за первые десять месяцев 2019 года петербургские автомобильные заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили на 200 автомобилей меньше, чем год назад.