Санкт-Петербург, 25 декабря 2019, 12:43 — REGNUM По итогам ноября 2019 года на автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге было выпущено на 17% меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».
В общей сложности перечисленные автозаводы Санкт-Петербурга произвели за отчетный период 30,1 тыс. новых легковушек. Это самый плохой результат за последние три года.
Стоит отметить, что общее снижение производства машин на трёх автопредприятиях составило 2%. Всего за одиннадцать месяцев с конвейера петербургских заводов сошли 337,8 тыс. новых автомобилей.
Вероятно, что такое снижение в ноябре связано с ожиданием производителями увеличения ставок по утилизационному сбору, которое намечено на начало 2020 года. Следствием этого станет повышение стоимости автомобилей.
Таким образом, дилеры не ждут большого наплыва покупателей в начале следующего года.
Напомним, за первые десять месяцев 2019 года петербургские автомобильные заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили на 200 автомобилей меньше, чем год назад.