Симферополь, 24 декабря 2019, 21:04 — REGNUM Низкие доходы, высокие цены на продовольствие и услуги здравоохранения — главные проблемы большинства жителей Крыма. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц.
Об этом: Унизительные крохи — симферопольским учителям платят меньше, чем дворникам