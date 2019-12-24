Симферополь, , 21:04 — REGNUM Низкие доходы, высокие цены на продовольствие и услуги здравоохранения — главные проблемы большинства жителей Крыма. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Низкие доходы граждан, высокие цены на продовольствие и лекарственные препараты… здравоохранение. Наверное, это три основные проблемы Крыма», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе преподавателям музыкальных, художественных, хореографических школ платят в два раза меньше, чем дворникам — 10−15 тысяч рублей в месяц.

Об этом: Унизительные крохи — симферопольским учителям платят меньше, чем дворникам