Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM Жителям Ростовской области выгоднее приготовить селёдку под шубой, чем традиционный «Оливье». Разница в стоимости салатов превышает 100 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Специалисты Ростовстата подсчитали среднюю стоимость оливье и селёдки под шубой. Так, семье из четырёх человек оливье обойдётся в 286 рублей, что на 3,06% выше, чем в 2018 году. Рост стоимости произошёл за счёт подорожания варёной колбасы.

«При том, что овощи подешевели, варёная колбаса чуть-чуть подорожала, что сказалось на совокупной стоимости оливье. Селёдка под шубой намного дешевле будет стоить на то же количество человек — порядка 150−160 рублей», — сказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

ИА REGNUM отмечает, что в 2018 году классический оливье семье из четырёх человек в среднем обошёлся обошёлся в 278 рублей 3 копейки. В состав салата включены картофель, морковь, яйца куриные, колбаса варёная, майонез и лук репчатый.