Кызыл, , 12:21 — REGNUM За год волки на территории Тувы задавили более 2,5 тыс. голов мелкого рогатого скота. Ущерб сельскому хозяйству региона, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды республики, оценивается в 38 млн рублей.

Для борьбы с дикими зверями тувинские охотники регулярно проводят облавы. Так, на минувших выходных в нескольких районах проведено 29 облавных охот на волка, в которых приняли участие более 250 охотников-волчатников, задействовано 59 единиц техники. В результате добыто семь особой, ещё пять ранены.

«Мы — скотоводческая республика. Для нас, мужчин, поддержка животноводов — это особая тема. Мобилизация всех на обеспечение облавной охоты — это задача, которую нужно решать на основе скрупулезного подхода с учетом обеспечения безопасности», — отметил по итогам глава республики Шолбан Кара-оол.

Напомним, в сентябре в Кызыльском районе Тувы волки растерзали сразу отару овец. Как сообщало ИА REGNUM, в полицию обратилась 58-летняя местная жительница, по словам которой хищники задрали 12 голов мелкого рогатого скота.

Подробнее: Волки в Туве задрали отару овец

Читайте также: Мебель из алтайских волков шокировала пользователей соцсетей