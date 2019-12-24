Москва, , 12:11 — REGNUM С января по ноябрь 2019 года выросли продажи подержанных автомобилей на вторичных авторынках 38 регионов России. Об этом 24 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самый большой рост перепродаж авто был зафиксирован в Чечне (+16%), Республике Алтай (+14%) и Ингушетии (+10,8%).

В Московской области реализация автомобилей с пробегом выросла на 7,5%. В остальных 34 российских регионах рыночный рост составил менее 8%.

Стоит отметить, что в основном в России наблюдается падение спроса на подержанные машины. Так, в Москве произошло снижение продаж на 10,4%, а в Санкт-Петербурге — на 5,7%.

Напомним, в ноябре 2019 года продажи на российском вторичном рынке авто снизились на 2,3% после октябрьского роста. Всего за месяц в нашей стране было продано 463,4 тыс. машин с пробегом.

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