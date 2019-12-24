Ташкент, , 11:20 — REGNUM Закон о присоединении Узбекистана к международной конвенции по карантину и защите растений подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликован в национальной базе данных законодательства Узбекистана.

Закон был принят в Олий Мажлисе (нижней палате парламента) 9 декабря, а в сенате — 14 декабря. Ранее в сенате отмечали, что присоединение Узбекистана к Конвенции укрепит фитосанитарную безопасность и усилит экспортный потенциал страны.

Планируется, что принятие закона увеличит объем технической и финансовой помощи от международных организаций. В сенате считают, что эти меры улучшат фитосанитарную систему республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёевзаявил, что экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в 2020 году необходимо увеличить до $5 млрд.

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