Москва, , 11:13 — REGNUM Для решения проблем, связанных с размещением хостелов в жилых домах, следует разработать меры стимулирования бизнеса, а не запреты. Об этом 24 декабря заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Платонов на круглом столе в Мосгордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Рыночные отношения во всем мире существуют давно, а нашим рыночным отношениям 30 лет — мы учимся. Надо исходить из самого главного — мы принимаем решение из интересов жителей. В любом доме, где сдаётся квартира, могут быть проблемы», — отметил президент столичной ТПП.

По его словам, добиваться того, чтобы хостелы в домах не мешали жителям, следует мерами стимулирования. Например, обязать руководство этих коммерческих организаций, обеспечивать порядок в доме, где они организовали бизнес. В этом вопросе следует учитывать опыт с легализацией такси в Москве.

«Мы же такси не запретили. Мы навели там порядок. Мы должны прописать рыночные отношения в городе. Есть же дома, где люди счастливы, что у них есть хостелы, потому что это круглосуточная охрана, это ремонт. И если подойти таким путём, то жители сами будут просить, чтобы у них открыли хостел», — отметил Платонов.

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